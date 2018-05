Pokémon GO Juni Community Day angekündigt

Am Wochenende fand der Pokémon GO April Community Day statt, bei dem Glumanda im Fokus stand. Nun steht auch fest, welche Kreatur beim Pokémon GO Juni Community Day die Hauptrolle spielen wird und wann dieser stattfindet. Ihr dürft in eurem Kalender den 16. Juni anstreichen und euch auf Larvitar freuen.

Die Boni vom Pokémon GO Juni Community Day stehen ebenfalls fest. Es wird wie gewohnt 3-stündige Lockmodule geben. Außerdem gibt es dieses Mal dreifache Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Die exklusive Attacke bleibt hingegen noch ein Geheimnis. Spätestens kurz vor Start des Events wissen wir mehr.

Larvitar entwickelt sich zu Pupitar, welches zu Despotar weiterentwickelt werden kann. Wir können zudem davon ausgehen, dass es wieder eine erhöhte Shiny-Rate für das Pokémon des Tages geben wird.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic