Visual Novels nun bei GOG erhältlich

In den letzten Tagen sorgten Visual Novels unfreiwillig für Schlagzeilen. Nachdem in den letzten Monaten vermehrt Spiele des Genres in einer nicht zensierten Fassung bei Steam veröffentlicht wurden, waren diese plötzlich ein Problem. Valve forderte Entwickler auf, ihre Spiele anzupassen oder sie sollen von Steam entfernt werden. Unter den inzwischen nicht mehr wenigen Fans sorgte dies für reichlich Zündstoff. Mittlerweile ist Valve zurückgerudert – die Aufregung aber bleibt.

Zu viel Zirkus für euren Geschmack? Bei GOG gibt es ab sofort diverse Visual Novels von Manga Gamer und Sekai Projekt. Die beiden Unternehmen gehören zu den wichtigsten Publishern, wenn es um Visual Novels im Westen geht. Ihr findet daher bei GOG hochkarätige und beliebte Visual Novels wie eden*, fault milestone, Higurashi When They Cry und Sunrider Academy. Bis zum 29. Mai gibt es bis zu 66 Prozent Rabatt auf Visual Novels bei GOG.com.

Visual Novels werden oft mit Animes verglichen, da diese sich auf den ersten Blick ähneln. Die Spiele fokussieren sich auf eine Geschichte, die durch Artworks und Text erzählt wird. Dazu kommt eine passende musikalische Untermalung. Aufwendiger produzierte Visual Novels setzen auch auf Animationen – zum Beispiel bei den Gesichtern. Einige Spiele nutzen zudem auch Gameplay-Elemente. Der Begriff Visual Novel ist letztlich nur ein Überbegriff. So gibt es etwa lineare Spiele und wiederum nicht-lineare Spiele, die mehrere Zweige und oft auch Enden bieten. Beliebt ist das Genre vor allem in Japan, wo Visual Novels häufig auf mobilen Geräten gelesen werden. Obwohl viele in unseren Breitengraden wenig damit anfangen können, ist in den letzten Jahren auch bei uns die Fanbasis deutlich gewachsen. Nicht zuletzt dank Publishern wie Manga Gamer und Sekai Projekt. Beide bringen regelmäßig neue Genrevertreter in den Westen und scharen inzwischen viele Fans um sich.

