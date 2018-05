F1 2018: Circuit de Monaco im ersten Gameplay-Trailer

Codemasters hat das erste F1 2018 Gameplay-Video veröffentlicht. In dem fährt der gebürtige Monegasse Charles Leclerc eine Runde auf seiner Heimatstrecke Circuit de Monaco. Diese wird auch kommentiert.

F1 2018 wird am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler versprechen eine Weiterentwicklung der Autophysik und verbesserte Grafik. Darüber hinaus gibt es noch mehr Classic Cars als in den Vorgängern. Enthalten sind außerdem alle offiziellen Fahrer, Teams und Strecken der Formel 1 Saison 2018. On top gibt es den French Grand Prix mitsamt Paul-Ricard-Rennstrecke. Diese war zuletzt 2008 im Spiel vertreten. Ebenfalls wieder mit dabei: der Große Preis von Deutschland mit dem Hockenheimring.

Quelle: Codemasters Pressemitteilung

Bildquelle: Codemasters