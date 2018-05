New Nintendo 2DS XL: Zwei neue Bundles und drei Selects Neuzugänge

Ab dem 29. Juni bietet Nintendo zwei neue New Nintendo 2DS XL-Bundles an. Das erste Bundle bietet einen New Nintendo 2DS XL Schwarz + Apfelgrün und das Rennspiel Mario Kart 7. Das zweite Bundle beinhaltet den Handheld in Weiß + Lavendel. Außerdem ist das Spiel Tomodachi Life auf dem Gerät vorinstalliert.

Der 29. Juni ist zudem auch für Sparfüchse interessant. An jenem Tag erscheinen drei neue Nintendo Selects Spiele, die sich alle auf dem New Nintendo 2DS XL spielen lassen. Die Select-Spiele haben eine UVP von 19,99 Euro. Folgende drei Selects Neuzugänge sind schon bald erhältlich.

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

Ihr zieht in eine neue Stadt und sucht dort Freunde. Obendrein werdet ihr zum Bürgermeister gewählt und müsst die Stadt gestalten. Dabei sollt ihr auf die Vorstellungen ihrer Bewohner Rücksicht nehmen und Wünsche umsetzen. Dank amiibo-Karten könnt ihr weitere tierische Bewohner für eure Stadt gewinnen.

Donkey Kong Country Returns 3D

Der König des Dschungels schwingt sich zu einem neuen Ausflug zurück in den Dschungel. Zusammen mit seinem Kumpel Diddy Kong erlebt er in dem Jump & Run zahlreiche Abenteuer. Donkey Kong Country Returns 3D ist eine erweiterte Version der Wii-Fassung.

Super Mario Maker for Nintendo 3DS

Werdet kreativ und erschafft dank dem Jump & Run-Baukasten Hindernis-Parcours nach euren Vorstellungen. Im Super-Mario-Herausforderung Modus könnt ihr zudem euer Geschick bei mehr als 100 von Nintendo selbst entwickelten Level auf die Probe stellen.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung

Bildequelle: Nintendo