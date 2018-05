Yakuza 3 Remaster: Erster Trailer veröffentlicht

Nachdem SEGA kürzlich Yakuza 3, 4 und 5 Remaster angekündigt hat, folgt nun der erste Trailer zum Yakuza 3 Remaster. Schon im Sommer soll dieses in Japan veröffentlicht werden. Es bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit, um die Werbetrommel zu rühren. Den Debüttrailer könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen.

Das Spiel wird am 9. August in Japan erscheinen. Im Herbst folgt das Remaster von Yakuza 4 und schließlich im Frühjahr 2019 Yakuza 5 Remaster. Für Europa und Nordamerika sind die Neuauflagen bisher nicht angekündigt. Dies dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Die Spiele erfreuen sich auch im Westen immer größerer Beliebtheit. Obwohl Yakuza 6 nur wenige Tage vor God of War erschienen ist, wurde viel über das Spiel gesprochen. Auch bei uns ist der Wunsch nach den Neuauflagen groß.

