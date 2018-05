Yeah, das Wochenende steht vor der Tür. Freut ihr euch auch schon auf ein paar gemütliche Zockerstunden? Ich starte mit dem „Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 21 – Der Mai bringt Fahrspass herbei“ ins Wochenende. Dieses Mal gibt es nur drei Aufgaben. Als Sahnehäubchen erwartet euch eine Rabattaktion. Die aktuellen Events sind kinderleicht – weshalb niemand in Stress geraten muss. Quasi geschenkte Belohnungen.

Einfach alles einreissen

Wenn ihr euch einen Autowechsel sparen möchtet, steigt ihr vor Eventbeginn in ein B-Klasse Fahrzeug eurer Wahl. Ihr findet eines über den Filter „Autoklasse“. Dort wählt ihr einfach „B“ aus. Bei der ersten Aufgabe sind 20 Zerstörungsfähigkeiten gefragt. Fahrt einfach ein paar Dinge zu Schrott – seien es Zäune, Absperrungen, Büsche oder junge Bäume. Ihr findet überall zerstörbare Dinge. Besonders schnell reiht ihr die Fähigkeiten aneinander, wenn ihr durch Orte wie Byron Bay oder Plantagen fahrt. In den Dünen gibt es ebenfalls viel Grünzeug. Kombiniert mit ein paar Sprüngen, holt ihr so fleißig Punkte.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Sogar noch viel schneller

Nun wird euer B-Klasse Wagen wichtig – der ist nämlich für diese Aufgabe nötig. Ihr sollt 10 Geschwindigkeitsfähigkeiten machen. Die gehen überall dort, wo ihr das Gaspedal durchtreten könnt und ein hohes Tempo erreicht. Am leichtesten wird es, wenn ihr einmal den Highway abfahrt. Achtet auf den Verkehr. Wenn ihr das kurze Event verlängern möchtet, könnt ihr auch ein Rennen fahren. Die Strecke sollte aber dann nicht zu kurvig sein. Ideal ist Sprint.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Und wieder dieser Weg

Zu guter Letzt müsst ihr ein paar Credits investieren oder einnehmen – je nach Geschmack. Ihr sollt im Auktionshaus zwei Autos verkaufen oder kaufen. Da viele das Event machen, findet ihr allerhand Fahrzeuge im Auktionshaus und solltet auch günstig wegkommen. Wenn ihr regelmäßig am #Forzathon teilnehmt, könnt ihr auch doppelt erhaltene Fahrzeuge zu Geld machen. Ihr solltet allerdings bedenken, dass das derzeit wohl viele Spieler tun werden. Dies könnte euren Gewinn schmälern.

Eure Belohnung: Ford F-150 Raptor Horizon Edition

Credits in Autos

Statt einer weiteren Aufgabe gibt es Rabatte. Ihr bekommt bei der Automesse 30 Prozent – egal welches Fahrzeug ihr kauft. Sofern ihr ein paar Credits auf der hohen Kante habt, ist dies bei den teuren Klassikern, Hypercars und Co. sehr nützlich. Die schlagen gern mit einigen Millionen Credits Kosten zu Buche. Ihr könnt so euren Fuhrpark etwas günstiger erweitern. Es lohnt sich daher, in der #Forzathon-Woche ein paar Credits zu farmen und in Wunschautos zu stecken. Nutzt dafür Varianten wie das Goliath-Rennen und achtet darauf, möglichst auch Fähigkeiten zu benutzen. Gern könnt ihr auch in den Kommentaren mit anderen Lesern teilen, wie ihr am liebsten eure Credits farmt und euch austauschen.

Eure totallygamergirl

Bildquelle: Forza Horizon 3