Pokémon Ultrasonne und Ultramond: Schillerndes Zygarde in Entwicklervideo

Im Juni könnt ihr euch über das Geheimgeschehen in Pokémon Ultrasonne und Ultramond und Pokémon Mond und Sonne ein Schillerndes Zygarde beschaffen. In einem Entwicklervideo könnt ihr schon jetzt einen Blick auf das Taschenmonster werfen. Damit aber nicht genug. Die Entwickler plaudern in dem Video aus dem Nähkästchen und erklären unter anderem, welche Idee hinter den Zellen und Kernen steckt. Auch über die Attacken von Zygarde wird gesprochen.

Ihr möchtet euch diese besondere Gelegenheit nicht entgehen lassen und Zygarde in eure Sammlung aufnehmen? In der folgenden Übersicht seht ihr, welche Fähigkeiten, Items und Attacken die Kreatur mitbringen wird. Diese unterscheiden sich, je nachdem welche Edition ihr besitzt.

In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:

Level: 100

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Getragenes Item: Goldkronkorken

Attacken: Tausend Pfeile, Wutanfall, Turbotempo, Drachentanz

In Pokémon Sonne und Pokémon Mond wird das Schillernde Zygarde mit den folgenden Eigenschaften verteilt:

Level: 60

Fähigkeit: Aura-Umkehr

Attacken: Bodengewalt, Giftblick, Bodyguard, Feuerodem

Quelle: The Pokémon Company Pressemitteilung

Bildquelle: Gamefreak, The Pokémon Company