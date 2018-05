Bethesda deutet Fallout Ankündigung an – Please Stand By

Die E3 rückt mit großen Schritten näher und Gerüchte überschlagen sich so kurz vor dem Event zunehmend. Was werden Entwickler und Publisher dieses Jahr zeigen? Worauf dürfen wir uns wohl freuen? Möglicherweise reist Bethesda mit Fallout im Gepäck zu dem Event. Auf Twitter postete das Unternehmen gestern ein GIF, welches eindeutig mit Fallout in Verbindung gebracht werden kann. Die einzige Beschreibung ist der Hashtag #PleaseStandBy.

Was es damit auf sich hat, ist nach wie vor unklar. Auf Twitch läuft seit gestern Abend allerdings ein Livestream – der ebenfalls das Please Stand By Bild zeigt. Obwohl kaum etwas in dem Stream passiert, verfolgen zahlreiche Spieler diesen. Was dahinter steckt, ist Gegenstand von Spekulationen. Ein bunter Blumenstrauß voller Gerüchte macht die Runde. So ist etwa von Fallout 5, Fallout Online und Fallout Shelter 2 die Rede. Ob eine dieser Vermutungen korrekt ist? In Kürze erlöst uns Bethesda hoffentlich von unserer Neugier und schafft Fakten.

Quelle: Bethesda Twitter

Bildquelle: Bethesda