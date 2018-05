Bethesda kündigt Fallout 76 an

Nachdem Bethesda gestern eine Fallout-Ankündigung angedeutet hat, wurden die Fans nun erlöst. Zumindest mehr oder weniger. Mit einem Teaser-Trailer wurde heute Fallout 76 angekündigt. Leider gibt der nur wenige Informationen preis.

Auch die zugehörige Pressemitteilung ist zurückhaltend. Dort heißt es, dass das Spiel auf der diesjährigen Bethesda E3 Showcase präsentiert wird. Diese findet am 10. Juni um 18:30 Uhr (11. Juni um 03:30 Uhr deutscher Zeit) statt. Interessierte Spieler können das Event per Livestream verfolgen – zum Beispiel via Twitch oder YouTube.

Wie gefällt euch der kurze Fallout 76 Clip und was erhofft ihr euch von dem Spiel? Derzeit ist es noch ein gut gehütetes Geheimnis, was Fallout 76 ist. Im Netz wird derzeit über ein Spiel mit Online-Komponenten spekuliert. Bestätigt ist dies allerdings nicht.

Quelle: Bethesda Pressemitteilung

Bildquelle: Bethesda

Vielen Dank an Diego, für den Hinweis zu dieser News.