Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen im November

In einer Pokémon Pressekonferenz hat The Pokémon Company International zusammen mit Nintendo die beiden Spiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! für die Nintendo Switch angekündigt. Die beiden Spielen sind von Pokémon Gelb inspiriert und sollen neue Trainer ansprechen.

Die Spiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! Spielen in der Region Kanto. In Let´s Go, Pikachu wird der Spieler von der Elektromaus Pikachu begleitet, während ihr in Let´s Go, Evoli das Pokémon Evoli an eurer Seite habt. Die Spiele unterstützen die Funktionen der Nintendo Switch. So könnt ihr zum Beispiel durch das Schwingen eines Joy-Con Pokébälle werfen. Gebt ihr einem Freund den zweiten Joy-Con, könnt ihr den Zweispieler-Modus nutzen, der neu sein wird.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bieten zudem Pokémon GO Support. Habt ihr in dem Mobile-Spiel Kreaturen der Kanto-Region, könnt ihr diese auf die Switch Spiele übertragen. Auch in Pokémon GO soll etwas „Besonderes“ eingeführt werden. Leider gibt es hierzu noch keine Details.

Für Pokémon GO, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! wurde der Pokéball Plus angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Pokéball, der Bewegungssteuerung bietet. Der Ball funktioniert wie ein Controller und liefert Feedback, wenn ihr versucht ein Taschenmonster zu fangen. Ihr könnt dann dessen Bewegungen spüren. Damit aber nicht genug. Ihr dürft mit dem Pokéball Plus eines eurer Taschenmonster aus Let´s Go, Evoli oder Pikachu mitnehmen – auch wenn ihr das Spiel gerade nicht spielt. Übertragt ihr das Pokémon wieder in das Spiel, warten nicht näher benannte Belohnungen auf den Trainer.

Am 16. November 2018 erscheinen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! exklusiv für die Nintendo Switch. Der Pokéball Plus wird ebenfalls an diesem Tag erscheinen. Sollte euch dieses Abenteuer nicht zusagen, könnt ihr übrigens getrost aufatmen. Schon im nächsten Jahr wird ein weiteres Pokémon-Spiel für die Switch erscheinen. Dabei ist vom nächsten Teil der Hauptreihe die Rede.

Quelle: The Pokémon Company International Pressemitteilung

Bildquelle: The Pokémon Company International