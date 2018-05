Borderlands: Game of the Year Edition taucht bei Ratingboard auf

Huch, was ist denn da passiert? Beim koreanischen Ratingboard wurde nun ein Eintrag für Borderlands: Game of the Year Edition gefunden. Diese ist dort für PC, PlayStation 4 und Xbox One gelistet.

Der Eintrag kann ein Hinweis dafür sein, dass das beliebte Spiel für die aktuelle Konsolengeneration erscheint. Doch was hat es mit dem PC auf sich? Darüber wird derzeit fleißig spekuliert. Viele hoffen darauf, dass das Spiel von Gearbox als Remaster veröffentlicht wird – so wie die Vorgänger.

Obwohl Borderlands im Jahr 2009 erschienen ist, erfreut es sich bis heute sehr großer Beliebtheit. Immer wieder haben Fans den Wunsch zum Ausdruck gebracht, das Spiel auch auf den aktuellen Konsolen spielen zu wollen. Auch ich hege diesen Wunsch. Erfüllt Gearbox uns diesen endlich? Wir dürfen gespannt sein. Für eine Ankündigung ist die nahende E3 gut geeignet.

Quelle: Gematsu