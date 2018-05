PlayStation Plus im Juni mit Trials Fusion und XCOM 2

Sony hat bekannt gegeben, auf welche PlayStation Plus Spiele wir uns im Juni freuen dürfen. Eines der Highlights ist XCOM 2. In dem Mix aus Echtzeit-Strategie, RPG-Mechaniken und Ressourcenverwaltung wird die Erde von Aliens überrannt. Diese haben nur ein Ziel: die Menschheit auslöschen. Ihr werdet zum Mitglied der Widerstandsbewegung XCOM und zieht gegen die Aliens in den Kampf.

Ihr möchtet lieber hinter dem Lenkrad platznehmen? In dem Fall dürfte Trials Fusion euren Geschmack treffen. Hier sind Sprünge mit dem Motorrad gefragt. Was einfach klingt, verlangt reichlich Feingefühl. Ihr müsst bei den Flips und Sprüngen stets darauf achten, das Gewicht korrekt zu verlagern. Andernfalls gelingt es euch nicht, sauber wieder festen Boden unter den Rädern zu bekommen.

Was euch sonst erwartet, könnt ihr der Übersicht unten entnehmen. Verfügbar sind die PlayStation Plus Juni-Spiele ab dem 5. Juni.

XCOM 2 (PS4)

Trials Fusion (PS4)

Tom Clancy´s Ghost Recon Future Soldier (PS3)

Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

Squares (PS Vita)

Atomic Ninjas (PS Vita)

Quelle: PlayStation Blog

Bildquelle: Sony

Vielen Dank an Robert, für den Hinweis zu dieser News.