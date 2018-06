Assassin’s Creed Odyssey mit einem Teaser angekündigt

In den letzten Wochen wurde vermehrt über das Spiel Assassin’s Creed Odyssey berichtet. Dabei handelte es sich aber nur um Gerüchte. Nun hat Ubisoft diesen den Wind aus den Segeln genommen und das Spiel ganz offiziell angekündigt. Das Projekt existiert also tatsächlich.

Bestätigt hat Ubisoft dies mit einem kurzen Teaser. Dort sehen wir einen Mann, der einen anderen von einer Klippe hinuntertritt. Die Bildunterschrift lautet: „Seee you at E3!“. Wir dürfen gespannt sein, was uns Ubisoft im Rahmen des Events präsentiert. Das Unternehmen hält sich bisher bedeckt. Es gibt nur den Teaser und die Bildunterschrift. Der kurze Clip kommt bei den Fans gut an. Viele erinnert die Szene an den Film 300. Tatsächlich ähnelt die Szene der „This is Sparta“-Szene von 300. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen. Gefällt euch der Assassin’s Creed Odyssey Teaser?

Quelle: Ubisoft Twitter

Bildquelle: Ubisoft