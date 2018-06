Seit ihr auch schon im Wochenend-Modus? Perfekt! Der neue Forza Horizon 3 #Forzathon ist nämlich aktiv und wartet darauf von euch gespielt zu werden. Dieses Mal winkt als Belohnung ein Ferrari 599xx. Wie ihr euch den und die anderen Belohnungen schnappt, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 22 – F steht für Freunde.

Anführer des Pulks

Die erste Aufgabe ist gleichzeitig die härteste – zumindest, wenn ihr wenig Erfahrung mit dem Online-Modus habt. Ihr sollt in einem Ferrari bei einer Spielplatzpartie in die Top 3 kommen. Wenn ihr euch mit Freunden absprecht, geht dieser Erfolg leichter. Erfahrene Spieler haben auch in öffentlichen Spielen gute Chancen auf Erfolg. Nutzt dabei unbedingt die Zeit zwischen zwei Spielen und holt auch dort möglichst viele Punkte.

Fehlt euch ein Ferrari, werdet ihr halbwegs günstig fündig. Der 2008 Ferrari California kostet 150.000 Credits. Der 1994 Ferrari F355 Berlinetta ist mit einem Preis von 190.000 Credits noch günstiger.

Eure Belohnung: Ferrari 599xx

Wirklich richtig abgeliefert

Weiter geht es mit 10 ultimativen Fähigkeitsketten. Für eine solche Fähigkeitskette ist eine Kombo nötig, die mindestens 120.000 Punkte gibt. Dies geht besonders leicht, wenn ihr auf Fähigkeitslieder setzt. Dafür gibt es die Fähigkeit „Spiel mir das Lied“. Die Fähigkeit ist im mittleren Reiter zu finden und unbegrenzt zu haben.

Wie ihr die Punkte sammelt, sollte von eurem Spielstil abhängig sein. Wie fällt es euch am leichtesten, hohe Kombos zu holen? Danach solltet ihr entscheiden, wie ihr die Aufgabe angeht. Wenn ihr gut ausweichen könnt, bietet sich die Autobahn an. Fahrt sie ab und gebt Vollgas, während ihr Fast-Treffer für Kombos nutzt. In den Dünen könnt ihr Sprünge und Zerstörungsfähigkeiten kombinieren. Dabei nehmt ihr auch gleich die vierte Aufgabe mit. Eine der einfachsten Varianten bieten Plantagen. Dort könnt ihr viel zerstören und nebenbei ein paar Drifts, J-Turns und Co. kombinieren. Zäune solltet ihr ebenfalls mitnehmen, da die die Landschaftsbau Fähigkeit geben.

Eure Belohnung: 95.000 Erfahrungspunkte

Superfreundschaftsrennen

Ihr sollt ein Rennen gewinnen und auch dieses Mal wieder einen Ferrari fahren. Sucht euch ein Sprintrennen, wenn ihr es besonders eilig habt. Die Rundstreckenrennen in Byron Bay sind ebenfalls sehr kurz.

Eure Belohnung: 3 Lose

Noch mehr Platz schaffen

Zu guter Letzt sind 15 Sprungfähigkeiten gefragt. Die könnt ihr übrigens super mit den ultimativen Fähigkeitsketten kombinieren. In den Dünen könnt ihr viele Sprünge machen und hohe Kombos erzielen.

55.000 Credits

Damit ist auch schon wieder ein #Forzathon geschafft. Gefallen euch die neuen Aufgaben? Die meisten sind wieder einfach. Die erste ist aber ein schöner Anreiz sich etwas Mühe zu geben – sofern ihr öffentliche Lobbys nutzt.

Die E3 2018 rückt inzwischen übrigens mit großen Schritten näher. Freut ihr euch schon auf das Event und hofft auf die Forza Horizon 4 Ankündigung? Ich bin bereit!

Eure totallygamergirl

Bildquelle: Forza Horizon 3