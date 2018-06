Portal Knights: Creator´s Update bringt Kreativmodus

Portal Knights feiert die Veröffentlichung von Update 1.4. Das sogenannte Creator´s Update bringt den von Fans ersehnten Kreativmodus ins Spiel. In dem könnt ihr aus verschiedenen Umgebungen wählen und mit Blöcken, Möbeln, Deko und Co. eurer Kreativität freien Lauf lassen. Praktischerweise könnt ihr euch gänzlich auf eure Bauwerke und deren Einrichtung konzentrieren. Rohstoffe sammeln ist nicht nötig, da euch die in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen.

Ihr habt wenig für den neuen Kreativmodus in Portal Knights übrig? Die Installation vom Update lohnt sich dennoch. Ab sofort gibt es wöchentliche Geschenke, die sich in Postkästen finden lassen. Außerdem bietet das Update mehr als 20 neue Rüstungen, den neuen Spektral-Ritter und die Piratenstadt Landratten-Landung. Neue Quests kommen mit dem Ritter und der Piratenstadt ebenfalls ins Spiel.

Das Portal Knights Creator´s Update ist ab heute für PC, iOS und Android verfügbar. In Kürze soll das kostenlose Update auch seinen Weg auf Konsolen finden.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Keen Games