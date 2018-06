Vampyr Launch Trailer

In wenigen Tagen erscheint das mit Spannung erwartete Vampyr für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenn ihr eure Vorfreude bis zum Release am 05. Juni noch etwas anfeuern möchtet, könnt ihr euch unten den Launch Trailer ansehen.

In Vampyr schlüpft ihr in die Rolle von Dr. Jonathan Reid. Der Chirurg kehrt nach dem Ende des großen Krieges in seine Heimat London zurück. Dort wird sein Weltbild auf den Kopf gestellt, da er Mysterien und Monstern ins Auge blickt. Ein krasser Gegensatz zu seiner Welt aus Logik und Wissenschaft. Die Bevölkerung von London wird von einer furchtbaren Krankheit geplagt. Kann Dr. Reid London wieder Hoffnung geben? Eure Handlungen entscheiden. Führt ihr London ins Dunkel oder rettet ihr die Stadt?

Quelle: Focus Home Interactive Pressemitteilung

Bildquelle: Focus Home Interactive