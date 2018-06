Forza Motorsport 7: McLaren 720S im Juli Car Pack

In der Nacht hat Turn10 während des „Forza Monthly“ Streams weitere Informationen zu Forza Motorsport 7 bekannt gegeben. Demnach kommt endlich eines der meistgewünschten Fahrzeuge ins Spiel. Im Juli Car Pack wird der McLaren 720S enthalten sein. Der Sportwagen wird seit 2017 produziert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 340 km/h.

Insgesamt sind zwei weitere Car Packs geplant. Eines erscheint im Juli und eines im August. Besitzt ihr den Car Pass, bekommt ihr die beiden DLCs ohne zusätzliche Kosten.

In Kürze dürfen Forza Motorsport 7 Spieler zudem mit dem zuvor angekündigten Forza Racce Regulations System rechnen. Einen konkreten Termin gibt es nicht für die Veröffentlichung. Diese soll aber nicht mehr lang auf sich warten lassen. Ebenfalls fast fertig ist der Experimental Drag Modus. Auch dieser soll schon bald verfügbar sein.

Special shout and huge thanks to @MclarenBellevue for the amazing #McLaren #720S display car for today’s Forza Monthly show which is NOW LIVE at https://t.co/hyp396nHOr. What a beauty @McLarenAuto! pic.twitter.com/I0ygmcMvYa

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) 4. Juni 2018