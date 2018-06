Hyrule Warriors: Definitive Edition Gewinnspiel

Ihr habt hoffentlich keine Insektenphobie. In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich drei Exemplare der kürzlich erschienen Hyrule Warriors: Definitive Edition. Um in den Lostopf zu hüpfen, müsst ihr aber zunächst ein spinnenartiges Insekt identifizieren.

Welcher berühmte Bossgegner ist auf dem Screenshot zu sehen?

Der spinnenartige Boss hatte schon in so manchem Zelda-Spiel einen Auftritt. In The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist das riesige Insekt der Bossgegner im Deku-Baum Labyrinth. Nur wenn sich das furchteinflößende Auge rot färbt, ist das Biest verletzbar.

In Hyrule Warriors: Definitive Editon werdet ihr der Kreatur ebenfalls gegenübertreten müssen. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen könnt ihr das Riesenmonster lähmen, um es schließlich angreifen zu können. Kennt ihr schon die Lösung? Wenn ihr des Rätsels Lösung noch nicht kennt, solltet ihr einen Blick in meine Hyrule Warriors: Definitive Edition Einsteigertipps werfen.

So nehmt ihr am Hyrule Warriors: Definitive Edition Gewinnnspiel teil

Wisst ihr, welcher spinnenartige Boss hier gesucht wird, schickt ihr die Lösung mit dem Betreff „Hyrule Warriors Gewinnspiel“ per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com. Unter allen richtigen Einsendungen verlose ich drei Mal je eine Kopie von Hyrule Warriors: Definitive Edition. Mit der Teilnahme erklärt ihr euch damit einverstanden, dass ich euch im Falle eines Gewinns per Mail kontaktieren darf. Für den Versand der Preise ist eine Postanschrift nötig, die für den Versand der Gewinne an Nintendo übermittelt wird. Für die bloße Teilnahme ist keine Anschrift erforderlich.

Teilnahmeschluss ist der 24. Juni 2018, 23:59 Uhr.

Was ist die Hyrule Warriors: Definitive Edition?

Die Hyrule Warriors: Definitve Edition lässt das Zelda-Universum mit dem Musou-Genre verschmelzen. Ihr schlüpft in die Haut von Hyrules bekanntesten Legenden und brecht zur Rettung des Königreichs Hyrule auf. Die schwarze Zauberin Cia bedroht den Frieden in Hyrule und entsendet ganze Horden von feindlichen Kreaturen auf das Schlachtfeld.

Ihr könnt wahlweise allein oder mit Koop-Begleitung in die Schlacht ziehen und euch auf die Armeen der Feinden stürzen. Habt ihr den Legenden-Modus abgeschlossen, geht es im Abenteuer-Modus weiter. Dort könnt ihr zahlreiche Karten erkunden, die an diverse Zelda-Spiele angelehnt sind. Könnt ihr auch Lorule, Termina und Co. von der Dunkelheit befreien? Schlüpft in die Rolle von 29 Helden und findet es heraus!

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 24. Juni 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem festen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es dreimal je ein Exemplar von Hyrule Warriors: Definitive Edition für die Nintendo Switch. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und müssen die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von drei Tagen unter Nennung ihres Vor- und Nachnamen sowie ihre vollständige Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost. Für die Teilnahme muss keine Anschrift angegeben werden.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Bildquelle: Nintendo