Survive! Mr. Cube erscheint im Juni für PlayStation 4

Intragames hat angekündigt, dass das Spiel Survive! Mr. Cube im Juni für die PlayStation 4 erscheinen wird. Das Rogue-lite Rollenspiel wird wurde von einem dreiköpfigen Team entwickelt und setzt auf Retrocharme. Die Geschichte erzählt das Abenteuer eines gewöhnlichen Mannes: Mr. Cube. In einer Kneipe bekommt er von einem Fremden eine Pille. Durch diese gelangt er in eine unbekannte Welt, die er erkundet. Dort bekommt es Mr. Cube mit etlichen Monstern zu tun, gegen die er kämpfen muss.

Die Spielwelt von Survive! Mr. Cube bietet 25 Spielabschnitte, die in vier Themen unterteilt sind. Verbunden werden die einzelnen Bereiche über Portale, die von Türmen geschützt werden. Erst wenn ihr einen Turm zerstört habt, könnt ihr das Portal freilegen und zum nächsten Gebiet reisen. Die Spielumgebungen werden zufällig generiert. Auch die Bosse werden vom Zufall bestimmt. Stirbt Mr. Cube, wird ein neuer Charakter beschworen. Waffen, Skills und Co. werden dabei zufällig bestimmt. In Survive! Mr. Cube bleibt also ziemlich viel dem Zufall überlassen. Werdet ihr Mr. Cube dennoch durch die 25 Welten bringen können und euch dabei die zahlreichen Schätze unter den Nagel reißen?

Unten könnt ihr einen ersten Blick auf das Spiel werfen und euch einen Trailer ansehen.

Quelle: Intragames Pressemitteilung

Bildquelle: Intragames