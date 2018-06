Days Gone erscheint Ende Februar, neuer Trailer

Das PlayStation 4 Exklusivspiel Days Gone hat einen Erscheinungstermin. Ihr dürft euch den 22. Februar 2019 im Kalender anstreichen. Passend zu dieser Ankündigung gibt es einen neuen Trailer, den ihr wie gewohnt unten ansehen könnt.

Days Gone lässt euch in die Haut von Deacon schlüpfen und ihr müsst um euer Überleben kämpfen. Euer Leben bedrohen unter anderem Berglöwen, Pumas und infizierte Raben. Diese werden auch Schreier genannt. Außerdem konfrontiert euch das Spiel mit Plünderern, die euch an die Haut wollen. Nicht minder gefährlich sind die Mitglieder des Kults Rest In Peace (R.I.P.). Diese verehren die Freaker und verkleiden sich als solche. In dieser Verkleidung sollen alle getötet werden, die nicht zu den Freakern gehören.

Im neuen Days Gone Trailer könnt ihr auch einen Blick auf einige Charaktere des Spiels werfen. Zu sehen ist zum Beispiel William „Boozer“ Gray. Er ist ein ehemaliges Mitglied von Mongrels MC und wird von Jim Pirri gespielt. Den Waffenhändler Alkai Turner spielt Jonathan Joss. Alkain findet ihr im Hot Springs Überlebenden-Camp. DeeDee Rescher spielt die Gefängnisoberschwester Ada Tucker, welche das Hot Springs Camp leitet.

