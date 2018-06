E3 2018 Pressekonferenzen: Diese Termine müsst ihr euch merken

Die E3 2018 Pressekonferenzen lassen nicht mehr lang auf sich warten. Die ersten werden noch in dieser Woche übertragen. Den Anfang macht in diesem Jahr der Publisher Electronic Arts. Den Abschluss wird Nintendo am Dienstag machen. Damit ihr keine Pressekonferenz verpasst, habe ich unten für euch eine Übersicht mit allen Events.

Für einige solltet ihr allerdings über einen Vorrat von koffeinhaltigen Getränken nachdenken. Während manche E3 2018 Pressekonferenzen zu relativ angenehmen Zeiten übertragen werden, finden einige – bedingt durch die Zeitverschiebung – mitten in der Nacht statt.

E3 2018 Pressekonferenzen:

Electronic Arts – 09. Juni 2018, 20:00 Uhr (Samtag)

– 09. Juni 2018, 20:00 Uhr (Samtag) Microsoft – 10. Juni 2018, 22:00 Uhr (Sonntag)

– 10. Juni 2018, 22:00 Uhr (Sonntag) Bethesda – 11. Juni 2018, 03:30 Uhr (Montag)

– 11. Juni 2018, 03:30 Uhr (Montag) Devolver Digital – 11. Juni 2018, 05:00 Uhr (Montag)

– 11. Juni 2018, 05:00 Uhr (Montag) Square Enix – 11. Juni 2018, 19:00 Uhr (Montag)

– 11. Juni 2018, 19:00 Uhr (Montag) Ubisoft – 11. Juni 2018, 22:00 Uhr (Montag)

– 11. Juni 2018, 22:00 Uhr (Montag) PC Gaming Show – 12. Juni 2018, 00:00 Uhr (Dienstag)

– 12. Juni 2018, 00:00 Uhr (Dienstag) Sony – 12. Juni 2018, 03:00 Uhr (Dienstag)

– 12. Juni 2018, 03:00 Uhr (Dienstag) Nintendo – 12. Juni 2018, 18:00 Uhr (Dienstag)

Werdet ihr einige – oder gar alle – Shows ansehen? Worauf freut ihr euch am meisten?

Quelle: Twitch

Bildquelle: E3