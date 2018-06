Hitman 2: Ankündigungstrailer feiert die Rückkehr von Agent 47

Warner Bros. und IO Interactive haben Hitman 2 angekündigt. Das Spiel wird im Herbst für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Titel setzt auf Sandbox-Welten, deren Umgebungen zum Erkunden einladen sollen. Wie werdet ihr die Auftragsmorde planen? Euch werden diverse Werkzeuge, Waffen, Tarnungstechniken und Verkleidungen zur Verfügung stehen.

Hitman 2 wird eine Vielzahl von Schauplätzen bieten – vom sonnigen Miami bis hin zu dunklen Regenwäldern. Euer Ziel wird es sein, den Schatten-Auftraggeber zu jagen und dessen Miliz unschädlich zu machen. Dabei stößt Agent 47 auf Informationen über seine bewegte Vergangenheit.

Ihr möchtet Hitman 2 lieber an der Seite eines Freundes zocken? Kein Problem! In dem Fall solltet ihr dem Sniper-Assassin Modus Beachtung schenken. Diesen könnt ihr nicht nur allein, sondern auch als Koop-Erlebnis spielen. In dem Fall dürfen zwei Spieler zusammenarbeiten und Ziele ausschalten.

Neugierig? Wer sich dafür entscheidet Hitman 2 in der Standard-, Gold- oder Collector´s-Edition vorzubestellen, erhält als Early Access Bonus Sniper-Assassin.

Quelle: Warner Bros. Pressemitteilung

Bildquelle: Warner Bros.