Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight kommen nach Europa

Atlus hat die Spiele Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight für Europa angekündigt. Die Titel erscheinen Anfang 2019 für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

In Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight finden sich die Phantom Thieves und die Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) in einem geheimen Raum wieder. Dieser ist auch als Club Velvet bekannt. Nachdem sie erwachen, müssen sie an einer Tanzparty teilnehmen.

Ihr dürft euch auf 25 Lieder freuen. Euch erwarten Songs von Komponist Ryota Kozuka, neue Remixe von ATOLS, Lotus Juice, Jazztronik und mehr. Eure Aufgabe ist es, zu den Liedern zu tanzen. Harmonieren eure Charaktere dabei besonders gut, werdet ihr den Fever-Mode auslösen. Dank Dual-Audio könnt ihr englische und japanische Voiceovers wählen. Außerdem dürft ihr euch auf zahlreiche Kostüme und Accessoires freuen.

Quelle: Atlus Pressemitteilung

Bildquelle: Atlus