Tales of Vesperia Remaster Website aufgetaucht

Darf man aktuellen Gerüchten Beachtung schenken, lässt Bandai Namco derzeit an einem Tales of Vesperia Remaster arbeiten. Im Internet wurde kürzlich eine Website entdeckt, die dies untermauert. Deren Inhalt ist aktuell ein gut gehütetes Geheimnis, da er sich hinter einem Passwort verbirgt.

Das Tales of Vesperia Remaster soll zur Feier des 10ten Jubiläums veröffentlicht werden. Tales of Vesperia erschien im August 2008 für die Xbox 360. Später folgte eine Version für die PlayStation 3.

Diverse Quellen von Gematsu wollen wissen, dass das Tales of Vesperia Remaster im Rahmen der diesjährigen E3 angekündigt wird. Ob dahinter mehr als nur Gerüchte stecken, erfahren wir spätestens in den nächsten Tagen. Die E3 2018 beginnt am 12. Juni.

Quelle: Gematsu

Bildquelle: Bandai Namco