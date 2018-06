Dead or Alive 6 erscheint Anfang 2019

Koei Tecmo hat heute überraschend Dead or Alive 6 angekündigt. Das Spiel wird Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. IGN durfte das Spiel im Rahmen einer Exklusivstory erstmals präsentieren. Unten könnt ihr euch den Reveal Trailer vom IGN YouTube Kanal ansehen.

Dead or Alive 6 soll laut IGN eine neue Ära für die Serie einläuten. Das Spiel setzt auf eine neue Engine und soll so eine noch realistischere Grafik bieten. Zu den Highlights gehören dynamische Gesichtsausdrücke. Erleiden die Kämpfer Schaden, entstehen Wunden und im Kampfverlauf können Schweißperlen auftreten. Weiterhin ist von 4K Grafik und einer verbesserten Belichtung die Rede. In der Tat macht das Spiel optisch eine fantastische Figur. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen.

Für Dead or Alive 6 sind bisher Kasumi, Helena, Hayate, Ryu, Jann Lee und Zack bestätigt. Das komplette Roster wird weitere bekannte Gesichter beinhalten und gleichzeitig einige neue Charaktere umfassen. Freut ihr euch auf das Beat ‚em up?

