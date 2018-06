Pünktlich zum Freitag ist der neue Forza Horizon 3 #Forzathon aktiv. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 23 – Extravagante Ingenieurskunst erfahrt ihr, welche Belohnungen erspielt werden dürfen. In dieser Woche dürften auch alte Hasen ihre Freude haben. Die Aufgaben sind abwechslungsreich und bieten Herausforderungen, die zum Teil nur selten im Spiel sind.

Im erneuten Flaggenrausch

Bevor ihr loslegt, braucht ihr ein Fahrzeug der Marke GMC. Hier kommen der 1991 GMC Syclone oder der 1983 GMC Vandura G-1500 infrage. Beide kosten jeweils 25.000 Credits. Nun sucht ihr euch nur noch ein beliebiges Rennen, welches ihr gewinnen müsst. Sprintrennen und die Rundstreckenrennen bei Byron Bay gehen besonders schnell. Habt ihr Probleme mit dem Sieg, könnt ihr Fahrhilfen nutzen und den Schwierigkeitsgrad nach unten stellen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Direkterer Wettbewerb

Für die nächste Aufgabe ist ein Autowechsel nötig. Ihr braucht einen Alfa Romeo. Fehlt euch ein Fahrzeug der Marke, könnt ihr für 25.000 Credits den 1992 Alfa Romeo 155 Q4 oder den 1992 Alfa Romeo Milano Quadrifoglio Verde erwerben. Mit eurem Alfa Romeo sollt ihr fünf Kopf-an-Kopf Rennen abschließen. Dafür fahrt ihr nah an Drivatare heran und startet ein Rennen, sobald das Spiel diese Option anbietet. Achtet auf den Schwierigkeitsgrad, wenn ihr noch nicht viel Erfahrung im Spiel habt. Leichte und Mittlere Rennen sind deutlich einfacher. Bedenkt, dass ihr nur zum Ziel kommen müsst. Abkürzungen sind erlaubt.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

So wie ein Pegasus

Schon die Schnauze voll von den Autowechseln? Dieses Mal benötigt ihr einen Holden – also zurück zum Festival. Für 33.000 Credits erhaltet ihr den 1951 Holden FX Sedan. Wobei ihr lieber in eines der etwas teureren Modelle investieren oder ein paar Credits in Upgrades stecken solltet. Ihr müsst nämlich 10 Ebisu-Style-Fähigkeiten machen.

Kein Problem, wenn ihr ein bisschen Power unter der Haube habt. Für eine Ebisu-Style-Fähigkeit müsst ihr einen Drift mit einem Sprung kombinieren, was in den Dünen gelingt. Dazu kommt, dass Sprung und Drift Minimum großartig sein müssen. Eure Umgebung spielt ebenfalls eine Rolle – da ihr keine weiteren Fähigkeiten einbringen dürft. Sind Büsche im Weg, müsst ihr aufpassen. Sonst zerstört ihr euch die Fähigkeit durch Zerstörungs-Fähigkeiten.

Driftet mit genug Anlauf eine nicht zu steile Anhöhe hinauf und springt nach dem Drift herunter. Wenn ihr seitlich nach oben driftet, springt ihr quasi von allein. Habt ihr euch noch nie damit befasst, werden euch die Fähigkeiten wahrscheinlich schwerfallen. Sie gehört zu den schwersten im Spiel. Habt Geduld und rechnet damit, eine Weile üben zu müssen.

Eure Belohnung: 55.000 Erfahrungspunkte

Das Ruder wieder rumreissen

Ihr müsst erneut ein Autowechsel machen. Dieses Mal steigt ihr in einen Nissan. Für 25.000 Credits gibt es den 1998 Nissan Silvia K´s Aero. Den #Forzathon schließt ihr mit 15 J-Turns ab. Die sind einfach. Schaltet in den Rückwärtsgang, zieht beim Rückwärtsfahren die Handbremse, wendet um 180 Grad und fahrt dann weiter.

Eure Belohnung: Nissan Silvia K´s

Geschafft! Der aktuelle #Forzathon war gar nicht übel, oder? Mir gefällt er jedenfalls, da er abwechslungsreich ist. Von mir aus dürfen künftige Events gern öfter so ausfallen.

Eure totallygamergirl