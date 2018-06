Monster Boy and the Cursed Kingdom E3 Trailer

Die E3 2018 steht vor der Tür und wir dürfen uns mit den ersten Meldungen schon einmal aufwärmen. FDG Entertainment erfreut uns mit einem neuen Monster Boy and the Cursed Kingdom Trailer. Das Spiel wird in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es leider noch nicht.

Monster Boy and the Cursed Kingdom soll mehr als 15 Stunden Spielzeit bieten. Der Protagonist kann sechs Formen annehmen, von denen jede einzigartige Möglichkeiten eröffnet. Optisch überzeugt das Spiel mit handgezeichneten Animationen. Für den Soundtrack sind die Komponisten Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi und Takeshi Yanagawa verantworlich.

Ich durfte das Spiel bereits auf der gamescom ausprobieren und war begeistert. Hier findet ihr meine Vorschau.

Quelle: FDG Entertainment Pressemitteilung

Bildquelle: FDG Entertainment