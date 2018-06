FIFA 19 E3 Trailer zeigt die Champions League, Europa League und Super Cups enthalten

FIFA 19 kommt inklusive UEFA Champions League. Diese Neuigkeit verkündete Electronic Arts im Rahmen der EA Play 2018. FIFA soll künftig die besten Wettbewerbe aus der Welt des europäischen Vereinsfußballs umfassen. Daher setzt FIFA 19 auf die Integration von UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Super Cups.

Das Sportspiel wird am 28. September für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Coverstar it auch dieses Mal wieder Christiano Ronaldo. Begleitet wird er von Brasilien-Superstar Neymar, der auf dem Cover der FIFA 19 Champions und FIFA Ultimate Vorbesteller-Editionen zu sehen sein wird.

Ihr könnt es gar nicht abwarten und möchtet so schnell wie möglich das runde Leder über den Platz kicken? Vorbesteller der Champions Edition erhalten drei Tage früher Zugang zu FIFA 19.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung

Bildquelle: Electronic Arts