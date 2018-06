FIFA 19 mit Champions League

FIFA 19 kommt inklusive Champions League. Damit findet ein vielfach gewünschtes Feature endlich seinen Weg in das Spiel. Die UEFA Champions League wird auch Teil vom The Journey Story Mode sein. Dort wird Alex Hunter seine finale Story erleben und auf der Jagd nach Ruhm in der Champions League sein.

Während der EA Play 2018 Show wurde der FIFA 19 Reveal Trailer gezeigt, den ihr euch unten ansehen könnt. Freut ihr euch schon auf die virtuelle Champions League?

Quelle: EA Play 2018

Bildquelle: Electronic Arts