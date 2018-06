Sea of Solitude erscheint Anfang 2019

Die meisten Ankündigungen der EA Play waren keine große Überraschung, da diese schon im Vorfeld von Leaks genommen wurde. Ein Ass hatte EA allerdings im Ärmel: Sea of Solitude. Das Spiel wird vom Berliner Entwicklerstudio Jo Mei Games. Das Spiel wird Anfang 2019 erscheinen.

Das Spiel macht einen recht düsteren Eindruck und spielt in einer überfluteten Welt. Dort begegnet ihr Kreaturen, die aus der Einsamkeit heraus entstanden sein sollen. Das Spiel macht im EA Play Trailer eine gute Figur. Was haltet ihr von dem düsteren Sea of Solitude?

Quelle: EA Play 2018

Bildquelle: Electronic Arts