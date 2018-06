Unravel 2 ist ab sofort erhältlich, Spiel bietet Koop

Update: Ab sofort ist das Spiel auch in Deutschland erhältlich.

PS4: https://store.playstation.com/…/EP0006-CUSA10416_00-COLDWOO…

PC: https://www.origin.com/deu/de-de/store/unravel/unravel-two

Xbox One: https://www.microsoft.com/de-de/p/unravel-two/c4vklmg1hlzw

Vor der E3 gab es Gerüchte über ein mögliches Unravel 2. Während der EA Play 2018 hat Electronic Arts das Spiel angekündigt. Doch es wird noch besser. Unravel 2 ist ab sofort erhältlich. Das Spiel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und kostet 19,99 Dollar. Wir können also von 19,99 Euro ausgehen. Leider wird das Spiel derzeit in Deutschland noch nicht im PlayStation Store, bei Xbox LIVE und EA Origins gelistet.

In Unravel 2 könnt ihr an der Seite eines Freundes spielen, da das Spiel einen Koop-Modus bietet. Im Koop steht euch nicht nur der bekannte rote Yarny zur Verfügung, sondern auch ein blauer Yarny. Ihr werdet zudem die Möglichkeit haben, die Kreaturen aus Wolle zu personalisieren.

Quelle: EA Play 2018

Bildquelle: Electronic Arts