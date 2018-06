Cyberpunk 2077 E3 Trailer

Wie in jedem Jahr beendete Microsoft seine E3 Pressekonferenz mit einem Kracher. In diesem Jahr läutete das mit Spannung erwartete Cyberpunk 2077 das Finale ein. Der E3 Trailer gewährt uns endlich den lang ersehnten Blick auf das Spiel – und der macht Lust auf mehr. Möchtet ihr euch vom Hype mitreißen lassen? Unten könnt ihr den E3 Trailer selbst anschauen. Was haltet ihr von dem Video?

Leider ist noch immer unklar, wann Cyberpunk 2077 erscheinen wird. Es gibt allerdings einen Funken Hoffnung. Via Pressemitteilung gibt CD Projekt RED bekannt, weitere Informationen während der E3 zu veröffentlichen.

Quelle: Xbox E3 Briefing

Bildquelle: CD Projekt RED