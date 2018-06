Dead or Alive 6: Mehr als 10 Minuten Gameplay

Schon vor der E3 gibt es einige Überraschungen. Zu diesen dürfen wir auch die Ankündigung von Dead or Alive 6 zählen. Vor wenigen Tagen hat IGN das Spiel enthüllt und erste Szenen gezeigt. Nun gibt es mehr – erneut von IGN. In einem mehr als 10-minütigen Gameplayvideo könnt ihr unter anderem den Trainingsmodus sehen. Darüber hinaus wird fleißig gekämpft. Im Video sind unter anderem Kasumi und Zack zu sehen.

Das Dead or Alive 6 Gameplay ermöglicht zudem einen Blick auf diverse Kampfumgebungen. Insgesamt macht das Spiel eine gute Figur. Die Animationen wirken flüssig, die Kämpfer sehen toll aus und die Spielumgebung überzeugt mit Details.

Bei den weiblichen Kämpferinnen fällt auf, dass diese in Kleidungsstücke mit vergleichsweise viel Stoff gehüllt sind. Auch sieht man nicht viel von der merkwürdigen Brustphysik, für die Dead or Alive bekannt ist. Kein Wunder! Die Entwickler möchten mit Dead or Alive 6 neue Wege gehen und die Mädchen nicht mehr übermäßig sexualisieren. In der Vergangenheit musste sich die Reihe dafür viel Kritik anhören. Auch bei mir war dies schon ein Thema und ich begrüße die neue Ausrichtung. Stimmt ihr mir zu, oder hättet ihr lieber weiterhin viel Fanservice?

Quelle: Gematsu

Bildquelle: Koei Tecmo