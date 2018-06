Forza Horizon 4 offiziell angekündigt, spielt in Großbritannien

Endlich wurde Forza Horizon 4 offiziell angekündigt. Damit ist nun bestätigt, was die Spatzen schon länger von den Dächern gepfiffen haben. Im Trailer überrascht das Spiel mit Jahreszeiten. Das Wetter ist dynamisch und wird für alle Spieler weltweit synchronisiert. Darüber hinaus deutet sich eine abwechslungsreiche Landschaft an. Im Video sind sowohl Küste als auch Inland zu sehen. Es wird wieder Drivatare geben. Als Setting dient – wie bereits im Vorfeld vermutet – Großbritannien. Entwickelt wird der Titel von Playground Games. Das Spiel erscheint am 02. Oktober für Xbox One und Windows 10. Das Spiel ist ab Launch via GamePass verfügbar.

Quelle: Xbox E3 Briefing

Bildquelle: Microsoft