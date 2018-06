Alles neu macht der Juni! Turn10 hat den #Forzathon für Forza Motorsport 7 geändert. Es gibt ab sofort keine Erfolge mehr für den Abschluss der Events. Dafür sollen die Entwickler bezüglich des #Forzathon ab sofort flexibler sein. Wir dürfen gespannt sein, was dies für die Zukunft – und möglicherweise auch Forza Horizon 4 – bedeutet.

Im Forza Motorsport 7 #Forzathon KW 23 Guide erfahrt ihr, welche Aufgaben derzeit zu bewältigen sind und womit ihr belohnt werdet.

Neubeginn

Herausforderung 1

Schließt in einem Ford eurer Wahl ein Rennen ab. Um Zeit zu sparen, kombiniert ihr hier mit der ersten Aufgabe von „In der Lagune“.

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Schädeltarnung“

In der Lagune

Herausforderung 1

Ihr sollt in einem Fahrzeug der Gruppe „Forza GT“ ein Rennen auf der Umgebung „Mazda Raceway Laguna Seca“ gewinnen. Besonders schnell geht es in Freies Spiel mit den Einstellungen „Rennen auf Zeit“, 30 Sekunden Dauer und keine Drivatare. Achtet auf die Wagengruppe Forza GT. Nun nehmt ihr im 2016 Ford #66 Racing GT Le Mans platz – den ihr auch mieten könnt, wenn er euch fehlt. Nach Ende des Rennens habt ihr die erste Belohnung schon in der Tasche.

Herausforderung 2

Ihr bleibt bei der Umgebung „Mazda Raceway Laguna Seca“, ändert aber zu einem Rundstreckenrennen. Stellt drei Runden ein, da ihr drei Runden abschließen müsst. Wie, mit was und mit welcher Endplatzierung ist egal.

Eure Belohnung: 1971 Chevrolet Vega GT

Wir feiern unsere Community

Herausforderung 1

Wir bleiben in Freies Spiel, wechseln aber die Strecke. Es geht in die Umgebung „Berner Alpen“. Die ist gleich die #2. Ihr müsst außerdem die Streckenvariante „Club-Strecke“ wählen. Da ihr ein Rennen gewinnen müsst, könnt ihr wieder ein 30-sekündiges Rennen auf Zeit einstellen. Drivatare in dem Fall auf Null setzen. Beim Fahrzeug ist der 2015 McLaren P1 GTR Pflicht. Fehlt euch das Fahrzeug, mietet ihr einfach.

Herausforderung 2

Wir wechseln zur Umgebung „Road Atlanta“ und nutzen wieder die Streckenvariante „Club-Strecke“. Dieses Mal reicht der Abschluss vom Rennen, was ebenfalls mit einem 30-sekündigen Rennen auf Zeit am schnellsten geht. Außerdem ist der 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 Pflicht. Auch den gibt es als Mietwagen, wenn er euch fehlt.

Herausforderung 3

Bei der nächsten Aufgabe ist das Auto nicht mehr vorgeschrieben – nur noch die Wagengruppe „Forza-Tourenwagen“. Außerdem sind dieses Mal vier Runden gefragt, weshalb ihr ein Rundstreckenrennen mit der Umgebung „Autodromo Internazionale Del Mugello“ erstellt. Bei der Streckenvariante ist wieder „Club-Strecke“ Pflicht. Eure Platzierung ist hingegen egal, weshalb ihr ruhig mit Drivataren fahren könnt. Nun müsst ihr nur noch ein passendes Auto wählen oder mieten und das Rennen beenden.

Eure Belohnung: 2008 Ferrari California

Damit ist der erste neue #Forzathon Geschichte. Was haltet ihr von der Überarbeitung? Gefällt euch die neue Richtung?