Just Cause 4 Ankündigung mit Trailer

Rico Rodriguez is back! Der knallharte Agent stellt in Just Cause 4 wieder das Paradies auf den Kopf. Wenn nicht Rico, dann vermutlich der riesige Tornado der im Trailer zu sehen ist. Dazu gibt es natürlich das Übliche: Mord, Totschlag, Explosionen und schönes Feuerwerk. Da bleibt kein Stein auf dem Anderen. Der Titel erscheint am 4. Dezember 2018 für die Xbox One, PlayStation 4 und PC, einen Vorgeschmack erhaltet ihr hier.