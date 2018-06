Ori and the Will of the Wisps E3 Trailer

Auf Halo Infinite folgte Ori and the Will of the Wisps. Das Spiel macht im E3 Trailer eine wunderbare Figur. Davon könnt ihr euch unten selbst überzeugen. Das Spiel wird exklusiv für Xbox One und Windows 10 erscheinen. Darüber hinaus wird Play Anywhere und 4K unterstützt.

