Sekiro: Shadows Die Twice von From Software im Trailer

Im vergangenen Jahr überraschte uns From Software während den The Game Awards mit einem Teaser zu Shadows Die Twice. Nun wissen wir auch endlich, was es damit auf sich hat. Das Spiel trägt den Namen Sekiro: Shadows Die Twice. Dank einem Trailer durften wir endlich mehr vom Spiel sehen. Mehr ist allerdings nach wie vor nicht sehr viel. Das Spiel erinnert an die Souls-Reihe – setzt allerdings auf Ninja Action. Die Kämpfe scheinen zudem vergleichsweise schnell zu sein.

Quelle: Xbox E3 Briefing 2018

Bildquelle: From Software