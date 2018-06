The Awesome Adventures of Captain Spirit erscheint im Juni kostenlos

Während viele News schon vor den E3 Pressekonferenzen durchgesickert sind, überraschte uns Microsoft mit The Awesome Adventures of Captain Spirit. Das Spiel wird ab dem 26. Juni kostenlos erhältlich sein. Das Spiel ist im Life is Strange Universum angesiedelt, was optisch sofort erkennbar ist.

Ihr spielt in The Awesome Adventures of Captain Spirit als Chris. Ein normaler 10jähriger Junge, der davon träumt ein Superheld zu sein. An einem gewöhnlichen Samstag passiert etwas völlig ausgefallenes. Neugierig? Unten wartet der Ankündigungstrailer auf euch. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Xbox E3 Briefing

Bildquelle: Square Enix