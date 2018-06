The Division 2 Gameplay-Video

The Division geht in die zweite Runde und die Reise führt Spieler diesmal in die Hauptstadt der USA – oder sollte man sagen, die ehemalige Hauptstadt? Jedenfalls geht es nach Washington D.C. Spieler dürften der Gameplay-Vorführung nach nicht nur die Stadt an sich erkunden, sondern sich auch durch das Umland schlagen. Seit dem Zusammenbruch der Zivilisation ist einiges an Zeit vergangen. So erinnern dschungelartige Landschaften an den Klassiker Crysis 2. Bei der verbesserten Version der Snowdrop-Engine darf die Xbox One X in The Division 2 ordentlich die Muskeln spielen lassen. Im Fokus steht bei dem Taktik RPG-Shooter natürlich wieder das Teamplay mit anderen Spielern um das Überleben der Menschheit zu sichern.