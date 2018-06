Unravel Two: Rätsel-Plattformer mit Koop

Wenig überraschend hat EA während der EA Play 2018 den Rätsel-Plattformer Unravel Two angekündigt. Schon im Vorfeld des Events wurde das Spiel durch einen Leak enthüllt. Eine Überraschung gelang dann aber doch. Noch während des Events wurde das Spiel weltweit veröffentlicht. Ihr könnt euch das Game für 19,99 Euro für PC, PlayStation 4 oder Xbox One holen.

In der Pressemitteilung findet ihr Details zum neuen Abenteuer mit Yarny. Unten findet ihr außerdem den EA Play Trailer, indem Yarny und Yarny eine wunderbare Figur machen. Sind sie nicht zauberhaft?

Coldwood und Electronic Arts haben heute im Rahmen der EA PLAY in Los Angeles erstmals Unravel Two präsentiert und den Titel zeitgleich veröffentlicht. Das neue Einzelspieler- und Koop-Rätsel-Plattformspiel stammt aus dem schwedischen Studio, das Yarny zum Leben erweckt hat. Der kleine Spielcharakter aus roter Wolle eroberte 2015 im Indie-Hitspiel Unravel die Herzen der Spieler im Sturm. Der ab heute erhältliche Nachfolger Unravel Two baut auf dem Originaltitel auf und setzt dabei den Schwerpunkt auf das Band zwischen zwei Yarnys, die im Einzelspieler- oder lokalen Koop-Modus gesteuert werden können. Es besteht dabei jederzeit die Möglichkeit zum Ein- oder Ausstieg ins Spiel. Die beiden Yarnys sind auf gegenseitige Hilfe angewiesen, um knifflige Herausforderungen zu meistern und zauberhafte natürliche Landschaften sowie detailreiche urbane Umgebungen zu durchqueren. Während ihres gemeinsamen Abenteuers erblüht die Welt um sie herum zu neuem Leben.

„In Unravel Two geht es um die neuen Verbindungen, die wir knüpfen, wenn wir die Vergangenheit hinter uns lassen“, sagt Martin Sahlin, Creative Director bei Coldwood. „Genau wie Unravel ist auch dieser Titel ein zutiefst persönliches Spiel für das Studio, und unsere Leidenschaft und Lebenserfahrungen sind in die Reise eingeflossen, auf die sich die Spieler mit ihren Yarnys begeben. Unravel Two dreht sich um das unzerstörbare Band zwischen Freunden und darum, dass Hoffnung und Liebe die Welt um uns herum zu einem besseren Ort machen können.“

Unravel Two präsentiert eine bewegende Geschichte voller Energie, Intrigen und Inspiration sowie unheilvoller Bedrohungen. Spieler können in Unravel Two ihre eigenen Yarnys personalisieren und dann mit zwei Yarnys entweder Seite an Seite oder miteinander verbunden durch ihre Abenteuer springen, schlittern, schwingen und rennen. Die ansprechende und heitere Geschichte von Unravel Two demonstriert die Macht des positiven Denkens im Angesicht der Ungewissheit.

Unravel Two ist ab sofort weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC erhältlich. Mitglieder bei EA Access und Origin Access können ab sofort den Anfang von Unravel Two spielen.