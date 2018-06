Xbox E3 2018 Briefing startet in Kürze

In Kürze startet das Xbox E3 2018 Briefing – sprich die diesjährige Microsoft Pressekonferenz. Ihr möchtet live dabei sein und sehen, was Microsoft für uns mit nach Los Angeles gebracht hat? Kein Problem! Über Mixer könnt ihr die Show bequem von zu Hause verfolgen und verpasst so keine Ankündigung. Natürlich steht euch Mixer auch auf der Xbox One zur Verfügung. Ihr könnt also bequem vom Sofa aus zusehen.

Laut Gerüchten wird unter anderem NieR: Automata für die Xbox One vorgestellt. Darüber hinaus ist von Cyberpunk 2077 die Rede. Gestern hat Electronic Arts zudem wissen lassen, dass das Spiel Battlefield V ein Thema sein wird.

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Microsoft