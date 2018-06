Babylon’s Fall erscheint 2019 für PC und PlayStation 4, E3 Teaser

Square Enix und Platinum Games arbeiten im Rahmen einer Partnerschaft an dem Spiel Babylon’s Fall. Dieses soll 2019 für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Während der Square Enix E3 Pressekonferenz wurde ein kurzer Ankündigungstrailer gezeigt, der einen ersten Blick auf das Spiel gewährt. Details sind derzeit allerdings noch rar. Gegen Ende ist ein Kampf zu sehen. In der nächsten Szene heißt es, die Menschheit würde angeführt von den Nomaden gegen Gaia zurückschlagen.

Vor einem mächtigen Bauwerk sind vier Personen zu sehen. Die Silhouetten sprechen dafür, dass es im Spiel verschiedene Klassen wie Kämpfer und Magier geben wird.

Babylon’s Fall könnte von der griechischen Mythologie beeinflusst sein. Gaia ist dort eine Gottheit und Mutter der Titanen und Giganten. Einen solchen Titanen oder Giganten haben wir womöglich im Trailer gesehen. In einem Text wird zudem ein antiker griechischer Roman genannt (Ephesian Tale). Japanische Entwickler haben sich schon so manches Mal von der griechischen Mythologie inspirieren lassen. Womöglich führen wir in dem Spiel einen Kampf gegen eine Reihe von Göttern. Einige Elemente im Trailer wirken hingegen deutlich moderner. Dies ist allerdings reine Spekulation.

Quelle: Square Enix E3 2018 Showcase

Bildquelle: Square Enix