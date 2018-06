Cyberpunk 2077: Versteckte Botschaft gibt Details preis

CD Projekt RED hat Mal wieder in einem Trailer eine Botschaft versteckt. Dieses Mal betrifft es das Spiel Cyberpunk 2077. Dank der Geheimbotschaft erfahren wir ein wenig mehr über das mit Spannung erwartete Spiel.

Cyberpunk 2077 ist ein Singleplayer Rollenspiel, in dem ihr euch einen eigenen Charakter erstellen könnt. Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest, da das Spiel erst dann erscheinen wird, wenn es fertig ist. Die Spielwelt soll sehr groß sein. Sicher steht die Größe allerdings noch nicht fest, da CD Projekt RED noch an dem Spiel arbeitet. Es wird versichert, dass über diese Details gesprochen wird, ehe ihr das Spiel vorbestellen könnt.

Auf die Frage nach kostenlosen DLCs, Erweiterungen und DRM folgt die Antwort, dass ihr nicht weniger erwarten sollt, als ihr von The Witcher 3 bekommen habt. Wir dürfen uns daher wohl auf kostenlose DLCs und umfangreiche Erweiterungen freuen. Die PC-Version wird zu 100 Prozent DRM-frei sein. Mikrotransaktionen schließt CD Projekt RED mit den Worten „In a single player role-playing game? Are you nuts?“ aus.

There is a hidden message in the Cyberpunk 2077 trailer Also: https://t.co/YpILppboHM 🤔 pic.twitter.com/rxzVbhiUHt — Nibel (@Nibellion) 10. Juni 2018

Quelle: Nibel Twitter