Dead or Alive 6: Weitere Informationen

Dead or Alive 6 erscheint Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der sechste Teil der beliebten Reihe wurde im Rahmen der E3 2018 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Spieler dürfen sich auf die zwei neuen Schauplätze DOA Colosseum und The Throwdown freuen. Das DOA Colosseum sorgt mit drei ikonischen Statuen für Aufsehen. The Throwdown ist eine düstere Seitenstraße. Die Zuschauer spielen dabei eine besondere Rolle. Sie werden Teil der Action und interagieren mit den Kämpfen.

In Dead or Alive 6 erwartet euch zudem erstmals ein Break Gauge System. Dieses ermöglicht es euch neue Taktiken wie Break Blow und Break Hold einzusetzen. Break Blow ist ein mächtiger Schlag, mit dem ihr einen feindlichen Angriff abwehren könnt. Break Hold ist ein Griff, mit dem ihr tiefe, hohe und mittlere Angriffe an den Gegner zurückgeben könnt. Ebenfalls neu ist der sogenannte Fatal Rush. Diese mächtige Kombo ermöglicht es euch eine Reihe von Schlägen und Tritten auszuführen, mit denen auch Anfänger wie Profis wirken.

Die offizielle Website hat Team Ninja inzwischen ebenfalls ein wenig überarbeitet. Dort findet ihr nun einiges an Bildmaterial und erste Informationen zum Spiel. Hier findet ihr die Dead or Alive 6 Website.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koei Tecmo