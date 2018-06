Forza Horizon 4: Jahreszeiten und mehr als 450 Fahrzeuge

Wie zu erwarten hat Microsoft während der diesjährigen E3 Pressekonferenz Forza Horizon 4 angekündigt. Das Spiel wird am 02. Oktober für PC und Xbox One erscheinen. Das Rennspiel wird zudem als sogenanntes Play Anywhere Game angeboten.

Forza Horizon 4 führt euch in das virtuelle Großbritannien. Das Coverauto ist der McLaren Senna. Das PS-Monster könnt ihr im Forza Horizon 4 E3 Trailer bewundern. Gesellschaft bekommt der McLaren vom 1997 Land Rover Defender. Insgesamt wird das Rennspiel mehr als 450 Fahrzeuge bieten. Diese kommen von mehr als 100 lizensierten Marken. Ihr werdet die Autos natürlich wieder individualisieren können. Dazu gehören auch neue Drift Suspension Upgrades. Anpassen könnt ihr auch euren Fahrer, indem ihr Kleidung, Accessoires und Emotes ändert. Darüber hinaus ist von Besitz die Rede, durch den ihr neue Items und Perks freischaltet. Ihr könnt zum Beispiel ein Taxi-Unternehmen und eine Cottage im Spiel erwerben.

Ein Highlight in Forza Horizon 4 sind die dynamischen Jahreszeiten. Diese sollen das Gameplay beeinflussen und neue Events und Routen freischalten. Darüber hinaus wirken sich Jahreszeiten auf das Fahrverhalten aus. Die Jahreszeiten ändern sich für alle Spieler weltweit dynamisch und das jede Woche. Ihr habt übrigens die Wahl, ob ihr allein, im Koop oder im Multiplayer spielen wollt.

Eine weitere große Neuerung ist die Möglichkeit Routen zu erstellen. Ihr könnt eure selbsterstellten Strecken mit Spielern weltweit teilen. Damit kommt eines der am meisten gewünschten Features in die Reihe. Freut ihr euch darauf?

Forza Horizon 4 wird auf der Xbox One X mit 60 FPS laufen. Darüber hinaus wird natives 4K und HDR geboten.

Quelle: ForzaMotorsport.net

Bildquelle: Microsoft