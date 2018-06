Gears 5 erscheint 2019

Microsoft hat gleich drei neue Gears of War Spiele vorgestellt. Darunter auch Gears 5. Das Game erscheint 2019 exklusiv für PC und Xbox One. Ihr erkundet die größte Spielwelt, die die Franchise je geboten hat und schlüpft dabei in die Rolle von Kait. Die Entwickler versprechen riesige Areale, die ihr allein oder mit Freunden durchkämen könnt. Das Spiel wird lokalen Splitscreen und Online-Koop anbieten.

Auch aus technischer Sicht muss sich Gears 5 nicht verstecken. Der Titel verspricht 4K Ultra HD Auflösung, HDR und 60 FPS. Xbox Game Pass Besitzern wird der Shooter ab Launch zur Verfügung stehen. Von der optischen Qualität könnt ihr euch unten überzeugen. Der Ankündigungstrailer fällt überraschend emotional aus.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Microsoft