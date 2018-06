Jump Force angekündigt, erscheint 2019

In Jump Force geben sich einige der größten Helden und Bösewichte aus der 50-jährigen Geschichte von Shueishas Weekly Shonen Jump Mangas die Klinke in die Hand. Das Spiel vereint Marken wie Dragon Ball Z, One Piece und Naruto. Die Schauplätze führen euch rund um den Globus – von New York City bis zum Matterhorn. In Szene gesetzt werden die mit Hilfe der Unreal Engine 4.

In Jump Force verschwimmt die Grenze, die die Jump-Welt von unserer trennt. Die bösen Mächte wollen die Menschheit unterjochen und einige der größten Manga- und Anime-Helden eilen zu ihrer Hilfe. Dabei fliegen allerlei Fäuste.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco