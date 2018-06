Metal Wolf Chaos XD kommt auf Xbox One, PS4 und PC

Als Metal Wolf Chaos 2004 auf den Markt kam, ging der Titel vermutlich an den meisten Spielern vorbei. Der Mech-Shooter von From Software wurde exklusiv auf dem japanischen Markt für die erste Xbox veröffentlicht. Der etwas abgedrehte Titel erreichte schon bald Kultstatus und so mancher Sammler mag ein kleines Vermögen für eine Kopie hingeblättert haben. 15 Jahre nach Erstveröffentlichung wird der Titel durch eine Kooperation von Devolver Digital, From Software und General Arcade für die breite Masse verfügbar. Metal Wolf Chaos XD erscheint noch 2018 als verbesserte Neuauflage des Klassikers, natürlich inklusive Unterstützung für das heutige 16:9-Format und 4K Auflösung. Den Metal Wolf dürfen noch dieses Jahr Besitzer der Xbox One, PS4 und PC betreten.

Quelle: Devolver Digital