Metro EXODUS heißt euch an der Wolga willkommen

Deep Silver und 4A Games haben einen neuen Metro EXODUS Trailer veröffentlicht. Dieser wurde erstmals im Rahmen der diesjährigen Microsoft E3 Pressekonferenz gezeigt. Ihr habt die Show verpasst? Unten könnt ihr euch das Video ansehen.

Der neue Metro EXODUS Gameplay Trailer gewährt einen Einblick in die neuen Abenteuer von Artyom. In der Frühlingszeit dringt er mit einem verbündeten Spartaner in die Wolga-Region ein. Dort lauern Banditen und ein religiöser Kult sorgt für Unruhe. Dazu gesellen sich Mutanten, die nichts Gutes für euch bedeuten.

Wie schon die Vorgänger überzeugt Metro EXODUS mit einer detailreichen Grafik. Diese könnt ihr ab dem 22. Februar 2019 auf eurer Xbox One, dem PC oder der PlayStation 4 genießen.

Quelle: Deep Silver Pressemitteilung

Bildquelle: Deep Silver